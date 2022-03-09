"Утро": трафик на дорогах столицы составил 5 баллов

Загруженность столичных дорог ЦОДД оценивает в 5 баллов. На Каширском шоссе для водителей затруднения начинаются от Орехового бульвара. Двигаясь в сторону центра, участок пути до проспекта Андропова можно будет преодолеть за полчаса. Там из-за ДТП перекрыты правый и средний ряды, также ведутся дорожно-ремонтные работы.

На внешней стороне МКАД от Бесединского шоссе до улицы Верхние Поля также образовался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.