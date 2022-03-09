"Утро": синоптик рассказала о погоде в столице 9 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в столице 9 марта.

Днем в Москве будет -7 градусов, к вечеру в городе похолодает до -9. Атмосферное давление будет высокое – 755 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



