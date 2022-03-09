"Утро": метеоролог рассказала о погоде в Москве 9 марта

Метеоролог Дарья Ермакова рассказала о погоде в Москве 9 марта.

В среду в столице будет облачно с прояснениям и -7 градусов. Вечером в городе похолодает до -9 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





