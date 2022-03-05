"Утро": плотный поток сформировался на Рязанском проспекте

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Притормаживает внутренняя сторона на юге МКАД. Скорость машин от Липецкой улицы до улицы Паустовского не превышает 15 километров в час. На этом отрезке можно потерять 50 минут.

Плотный поток наблюдается на Рязанском проспекте в сторону центра. Средняя скорость на магистрали составляет 18 километров в час. Около 30 минут придется добираться до центра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.