"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что движение в столице рабочее, дорожный трафик – 5 баллов. Общая протяженность заторов – 194 километра.

Практически без движения остается Варшавское шоссе в сторону ТТК от улицы Подольских Курсантов до станции метро "Варшавская". Там перед пересечением Чонгарского бульвара произошло столкновение трех грузовых автомобилей. Участники аварии перекрыли левый и средний ряды. Движение в сторону ТТК ограничено до трех полос. Длина затора – 4,5 километра.

На западе МКАД наблюдается плотный затор по внешней стороне от Северо-Восточной хорды до пересечения 70-го километра. Причина – ДТП в левом ряду в районе пересечения эстакады Путилковского шоссе. Длина затора – более шести километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.