"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Стоит Волоколамское шоссе в сторону центра перед Тушинским тоннелем. Скорость машин там упала до 3 километров в час. На 10 минут задержитесь на этом участке.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. На въезде произошло ДТП в правом ряду. Затор начинается на Новорязанском шоссе, его протяженность около пяти километров. Там можно потерять 20 минут .

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.