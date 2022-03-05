Загруженность дорог в столице оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что движение в столице рабочее, дорожный трафик – 5 баллов. Общая протяженность заторов – 203 километра.

Затруднено движение по внешней стороне Садового кольца от Олимпийского проспекта до улицы Новый Арбат. Причиной трех километрового затора стал неисправный автомобиль, водитель которого перекрыл левый ряд на съезде с Новинского бульвара к улице Новый Арбат.

Сложно проехать как по внутренней, так и по внешней стороне Третьего кольца в районе проспекта Мира из-за большого скопления автомобилей на съездах с ТТК к Водопроводному переулку. Там движение в течение дня будет затруднено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.