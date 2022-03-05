Плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Дмитровском шоссе медленно едет участок от станции метро "Петровско-Разумовская" до Дмитровского проезда. Скорость данного участка составляет менее 15 километров в час.

На шоссе Энтузиастов в заторе от Главной аллеи до Авиамоторной улицы можно задержаться на 35 минут. Там движению мешает мелкие ДТП перед проспектом Буденного.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.