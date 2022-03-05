ЦОДД оценивает трафик в Москве в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что движение в столице рабочее, дорожный трафик составляет 3 балла. Общая протяженность заторов –101 километр.

Сложно проехать в сторону ТТК по Дмитровскому шоссе от 3-й Нижнелихоборского проезда до станции метро "Петровско-Разумовская". На участке от Верхней аллеи до Красностуденческой улицы ведутся дорожные работы по благоустройству. Дорожными ограждениями перекрыта полоса движения общественного транспорта.

Начинает собираться затор как по внутренней, так и по внешней стороне Третьего кольца в районе проспекта Мира из-за большого скопления автомобилей на съездах с ТТК к Водопроводному переулку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.