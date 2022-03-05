ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. На внутренней стороне на востоке МКАД после ДТП в среднем ряду на 14-м километре образовался затор. Он тянется от Рязанского проспекта. На данном участке можно потерять 20 минут.

На самом Рязанском проспекте затруднено движение в направлении центра на участке от улицы Вострухина до Луховицкой. Скорость машин там снизилась до 16 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.