Трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что дорожный трафик в городе составляет 5 баллов. Общая протяженность заторов – 213 километров.

Затруднено движение по внутренней стороне Московской кольцевой от Молодогвардейской улицы до проспекта Маршала Жукова. Там перед съездом на Маршала Жукова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, участники аварии перекрыли средние ряды. Длина затора – пять километров.

Практически без движения остался проспект Вернадского в сторону ТТК. Плотной затор образовался от станции метро "Университет" до моста "Лужники". Причина – столкновение двух автомобилей в правом ряду. Из-за аварии для движения прямо свободен левый ряд и полоса общественного транспорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.