Плотный поток сформировался на ТТК

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что дорожный трафик в городе составляет 5 баллов. Общая протяженность заторов – 219 километров.

Затруднено движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца от Русаковской эстакады до улицы Нижней Масловки. Там средний ряд занимает неисправный грузовой автомобиль. Длина затора – более пяти километров.

На юге города сложно проехать в сторону центра по Варшавскому шоссе из-за аварии с участием двух легковых автомобилей на Большой Тульской улице. Участники перекрыли правый ряд. Начало затора наблюдается от Нагатинской улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.