ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, что дорожный трафик в городе составляет 3 балла. Общая протяженность заторов – 128 километров.

Сложно проехать по внешней стороне на востоке Третьего транспортного кольца. Плотный затор образовался от Нижегородской улицы до Лефортовского тоннеля в районе пересечения Госпитальной улицы из-за неисправного автомобиля в правом ряду. Длина затора – 3,5 километра.

На юге города начинает собираться затор в сторону ТТК по Бакинской улице. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей на съезде с Царицынского путепровода. Участники аварии перекрыли правый ряд.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.