"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 3 марта

В четверг, 3 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 1 градус тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.