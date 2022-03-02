"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Придется сбросить скорость на Волоколамском шоссе.

Плотный поток сформировался на Симферопольском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.