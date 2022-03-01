"Утро": трафик на дорогах столицы в утреннее время составил 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Медленно едет Нижегородская эстакада в обоих направлениях. На внешней стороне много машин наблюдается от Нижегородской улицы. На внутренней стороне машины скопились от шоссе Энтузиастов.

На самом шоссе Энтузиастов продолжает увеличиваться затор в направлении центра. Тянется он от Новогиреевской улицы. На данном отрезке можно потерять 40 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



