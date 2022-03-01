"Утро": плотный поток сформировался на Люблинской улице

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на внутренней стороне МКАД на востоке столицы. На 9-м километре произошло ДТП, в результате поток уплотнился от Кетчерской улице, а скорость на этом участке снизилась до 15 километров в час.

На Люблинской улице, кроме аварии у дома № 53, движению в сторону центра мешает сломавшийся автомобиль в правом ряду. Там поток начинает притормаживать от Мариупольской улицы. На отрезке до Волгоградского проспекта водители потеряют 20 минут.

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