"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. На Дмитровском шоссе после аварии в районе Верхнелихоборской улицы уплотнился поток в сторону центра от Коровинского шоссе. На данном участке можно задержаться на 20 минут.

Тормозит участок на Рязанском проспекте в направлении центра от улицы Паперника. 30 минут будете добираться до Карачаровской эстакады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.