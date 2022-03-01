"Утро": в столице ожидается ясная погода 1 марта

В Москве 1 марта ожидается +1 градус днем, а вечером столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Ожидается ясная погода с ветром около 1–3 метров в секунду. Влажность воздуха средняя – 60%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.