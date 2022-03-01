"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотные потоки наблюдаются на Нижней Масловке на обеих сторонах Третьего транспортного кольца. Скорость движения машин там максимально разрешенная.

А на шоссе Энтузиастов к этому часу сформировался двухкилометровый затор в направлении центра от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. На данном отрезке можно потерять 25 минут.

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