"Утро": загруженность столичных дорог в утреннее часы составила 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. На северо-западе Москвы затруднено движение на внешней стороне МКАД. В районе 71-го километра произошло ДТП в среднем ряду, в результате поток уплотнился от Ленинградского шоссе. Автомобилистам придется простоять там 20 минут.

А в заторе на шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до Авиамоторной улицы можно задержаться на 35 минут. Там движению мешает авария перед проспектом Буденного в среднем ряду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



