"Утро": в столице ожидается средняя влажность воздуха 28 февраля

Днем температура воздуха в столице будет -1 градус, а к вечеру она понизится до -4 градусов.

Влажность воздуха средняя – 60%. Атмосферное давление высокое – 762 миллиметра ртутного столба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.