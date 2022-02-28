"Утро": плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. На Дмитровском шоссе водители простоят 25 минут в направлении центра. Затор начинается от Коровинского шоссе и продолжается до станции метро "Верхние Лихоборы".

До трех километров в час снизилась скорость машин на Люблинской улице ближе к Волгоградскому проспекту. Там автомобилисты задержатся на 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.