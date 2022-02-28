"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Волоколамское шоссе в сторону центра. Средняя скорость на магистрали – 10 километров в час. Наиболее плотный участок наблюдается перед Тушинским тоннелем. Там водители могут потерять 20 минут.

После ДТП на Нижегородской улице, на Рязанском проспекте затруднено движение в направлении центра, поток уплотнился от улицы Паперника. 40 минут потеряете на этом отрезке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



