"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Плотное движение есть на Рижской эстакаде в обоих направлениях. Затруднения на внешней стороне отмечаются только в Лефортовском тоннеле. Сломанный автомобиль занимает правый ряд.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, скорость машин на въезде упала до 20 километров в час. На данном участке можно потерять 15 минут.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.