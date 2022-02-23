"Утро": телезрителям рассказали о погоде в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в столице ожидается облачность и небольшой снег.

Температура воздуха днем составит 1 градус тепла. Порывы ветра будут достигать до 11 метров в секунду.



Атмосферное давление ожидается низкое – 741 миллиметров ртутного столба. Влажность при этому будет высокой – 70%. Температура воздуха ощущается как –4 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.