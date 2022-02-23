"Утро": трафик на дорогах столицы оценивается в 1 балл

По данным ЦОДД сейчас в столице 1 балл. Дороги в центре столицы свободны.

Небольшое затруднение водителям встретиться на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади. А на внутренней стороне МКАД на юге, на 30 километре кольца из-за дорожно-ремонтных работ водителям придется сбросить скорость до 50 км/ч. Участок автомагистрали от Каширского до Варшавского шоссе можно преодолеть за 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.