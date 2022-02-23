"Утро": на внутренней стороне МКАД после развязки с Каширским шоссе затруднено движение

Столичный трафик оценивается в 1 балл. На внутренней стороне МКАД после развязки с Каширским шоссе затруднено движение из-за ДТП.

Там столкнулись три автомобиля. Движение на участке аварии остановилось практически полностью. Участок кольца от Бесединского шоссе до Липецкой улицы водители преодолеют за полчаса. По возможности рекомендуется выбирать маршрут объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.