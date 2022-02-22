"Утро": плотный поток сформировался на внутренней стороне МКАД

Трафик на столичных дорогах достиг отметки 7 баллов. В эти минуты водителям придется притормозить на внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от Лефортовского тоннеля до Рижской эстакады. На путь можно потратить больше 20 минут.

На на юго-западе внутренней стороны МКАД из-за ДТП в среднем и левом рядах затруднения начинаются от Киевского шоссе. Участок автомагистрали от Ленинского проспекта до Можайского шоссе водители преодолеют за полчаса.

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