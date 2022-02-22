"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 6 баллов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 6 баллов. Постоять в заторе придется на Рижской эстакаде на внешней стороне Третьего транспортного кольца. От Лефортовского тоннеля до Бутырской улицы растянулся затор длиной больше 6 километров. Этот участок кольца можно преодолеть за 30 минут.

Три аварии на внутренней стороне МКАД на участке от Каширского шоссе до Севастопольского проспекта стали причиной серьезных затруднений на автомагистрали. Водителям приходится сбрасывать скорость до 40 километров в час. Весь путь можно преодолеть за 30 минут.

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