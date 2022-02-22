"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 22 февраля

Дневная температура воздуха в столице составит +3 градуса. К вечеру она понизится до +2 градусов.

Атмосферное давление – 733 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра будет достигать 13 метров в секунду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.