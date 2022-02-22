"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 4 балла

По данным ЦОДД, в данный момент загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла. Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, машины скапливаются за МКАД. Также затор образовался у Волжского бульвара. На весь путь до центра города можно потратить больше 20 минут.

На востоке внутренней стороны МКАД растянулся 12-километровый затор от Кетчерской улицы до Бесединского шоссе. Средняя скорость потока – 22 километра в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.