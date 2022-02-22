"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

По данным ЦОДД, трафик в столице оценивается в 2 балла. Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, а машины скапливаются за МКАД. Также затор образовался у Волжского бульвара. На весь путь до центра города можно потратить больше 20 минут.

Затруднения фиксируются и на востоке МКАД. На внутренней стороне кольца на участке от Рязанского проспекта до улицы Верхних Полей приходится притормаживать из-за дорожно-ремонтных работ. На весь путь можно потратить больше 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.