"Утро": плотный поток сформировался на внутренней стороне МКАД

Столичный трафик составляет 5 баллов. При движении в сторону центра на 3-м Нижнелихоборском проезде от метро "Владыкино" до пересечения с Дмитровским шоссе водителям придется постоять в заторе около 20 минут.

10-километровый затор образовался на внутренней стороне МКАД на востоке. На участке кольца от Кетчерской улицы до улицы Верхние Поля можно простоять 30 минут. Скорость потока там не превышает 40 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.