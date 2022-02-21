"Утро": москвичам рассказали о ветре в столице 21 февраля

Дневная температура воздуха в столице составит +2 градуса. К вечеру она понизится до 0 градусов.

Атмосферное давление – 736 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра будет порядка 4–8 метров в секунду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.