Утро": плотный поток сформировался на внешней стороне МКАД

По данным ЦОДД, столичный трафик оценивается в 5 баллов. В эти минуты в плотном потоке едут машины на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Велозаводской улицы до Ленинского проспекта. На этот путь можно потратить 15 минут.

На внешней стороне МКАД от Лихачевского до Ленинградского шоссе придется притормозить из-за ДТП в среднем ряду на 77-м километре. Там скорость движения не превышает 40 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.