"Утро": загруженность дорог в столице оценивается в 4 балла

08:30
Столичный трафик оценивается в 4 балла. По данным ЦОДД, в эти минуты в плотном потоке едут машины на внешней стороне Третьего транспортного кольца. От Проспекта Мира до Бутырской улицы можно доехать за 15 минут.
На внутренней стороне МКАД сформировался затор от Кетчерской улицы до улицы Верхних Полей после аварии в левом ряду в районе Косинской эстакады. Преодолеть этот отрезок кольца можно за 30 минут.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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