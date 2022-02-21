"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. Трудно въехать в город на Волгоградский проспект. Машины стали скапливаться за МКАД. До метро "Кузьминки" водителям приходится ехать со скоростью не более 40 километров в час.

Существенные затруднения наблюдаются из-за аварии в левом и среднем рядах на внутренней стороне МКАД на юге. Участок автомагистрали от Липецкой улицы до Варшавского шоссе можно преодолеть за 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.