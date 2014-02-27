"Утро": Федор Баландин - о том, чем ценен жанр сторителлинга

На телеканале "Москва 24" продолжается уникальный проект Федора Баландина "Театр. Избранное". Студия время от времени превращается в театральную сцену, и вместо новостей и интервью здесь играют спектакли. На телеподмостки выходят академические театры и независимые труппы. Ограничений по жанрам нет. Легендарные мюзиклы, пластические эксперименты, моноспектали по стихам классиков - зрителей всегда ждет эксклюзив: премьеры и даже спектакли, поставленные специально для канала "Москва 24". Очередной выпуск "Театра. Избранное" смотрите в субботу, 1 марта, в 00.15, он будет посвящен сторителлингу. А сегодня автор программы - Федор Баландин - побывал в гостях у программы "Утро".