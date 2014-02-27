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Москва 24

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27 февраля 2014, 07:00

"Утро": Федор Баландин - о том, чем ценен жанр сторителлинга

премьеры интервью проекты программы Иван Распопов Наиль Губаев Федор Баландин Театр. Избранное

На телеканале "Москва 24" продолжается уникальный проект Федора Баландина "Театр. Избранное". Студия время от времени превращается в театральную сцену, и вместо новостей и интервью здесь играют спектакли. На телеподмостки выходят академические театры и независимые труппы. Ограничений по жанрам нет. Легендарные мюзиклы, пластические эксперименты, моноспектали по стихам классиков - зрителей всегда ждет эксклюзив: премьеры и даже спектакли, поставленные специально для канала "Москва 24". Очередной выпуск "Театра. Избранное" смотрите в субботу, 1 марта, в 00.15, он будет посвящен сторителлингу. А сегодня автор программы - Федор Баландин - побывал в гостях у программы "Утро".

Программа: Утро

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