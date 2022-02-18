"Утро": плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на Третьем транспортном кольце на востоке. Ближе к шоссе Энтузиастов на внутренней стороне кольца произошло столкновение в среднем ряду. Машины стоят в заторе на протяжении всего Лефортовского тоннеля. На внешней стороне плотный поток тормозит от Нижегородской до Рижской эстакады.

Трудно въехать в город на Рязанском проспекте. Можно потерять 20 минут в 2-километровом заторе на участке от улицы Вострухина до Луховицкой улицы.

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