"Утро": москвичам рассказали об атмосферном давлении 18 февраля

В столице днем 18 февраля ожидается облачная погода и +3 градуса. К вечеру она составит 0 градусов.

Атмосферное давление низкое – 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха высокая – 70%. Скорость ветра 3–8 метров в секунду.