"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Из-за аварии на 8-м километре МКАД на внутренней стороне образовался затор на востоке города. Проезд на участке от шоссе Энтузиастов до Косинской эстакады займет 30 минут.

На самом шоссе Энтузиастов ухудшилась дорожная обстановка. Затор в сторону центра увеличился и тянется уже от Новогиреевской улицы. 40 минут придется добираться до центра.



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