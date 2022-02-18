"Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 18 января

В Москве ожидается облачная погода и небольшой снег с дождем. Скорость ветра составит 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое – 731 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 70%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.