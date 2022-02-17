"Утро": плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте

Специалисты ЦОДД оценивают столичный трафик в 5 баллов. Стоит внешняя сторона Садового кольца от Земляного Вала до Проспекта Мира. Скорость машин на этом участке около 10 километров в час. После Сухаревской площади движение свободнее .

На Волгоградском проспекте скопились машины перед Третьим транспортным кольцом, затор тянется от Есенинского бульвара. На этом участке придется задержаться на 30 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







