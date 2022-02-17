"Утро": загруженность дорог в столице оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Притормаживает Нижняя Масловка в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. На внутренней стороне машины едут в два раза медленнее. Их скорость не превышает 18 километров в час.

Затруднено движение на шоссе Энтузиастов. Там продолжает увеличиваться затор в сторону центра. Машины стоят уже от Главной аллеи до Третьего транспортного кольца. Водители могут потерять на этом участке 35 минут.

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