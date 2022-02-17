Утро": жителям столичного региона рассказали о погоде 17 февраля

В Москве 17 февраля ожидается облачная погода. Атмосферное давление низкое – 733 миллиметра ртутного столба.

Скорость ветра составит до 18 метров в секунду. Влажность воздуха – 75%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



