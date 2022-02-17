"Утро": ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 4 балла

Сотрудники ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. На Дмитровском шоссе у 5-го дома произошло ДТП в правом ряду, в результате поток в направлении центра уплотнился от 1-го Дмитровского путепровода. Водителям придется простоять там 20 минут.

Медленно едет Рязанский проспект в сторону центра. Средняя скорость на магистрали не превышает 20 километров в час. Около 30 минут нужно добираться от МКАД до Карачаровской эстакады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.