"Утро": москвичам рассказали о трафике на городских дорогах

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Плотное движение наблюдается на МКАД на юге в обоих направлениях. Из-за дорожных работ на внутренней стороне МКАД в районе 32-го километра введено ограничение скорости в 60 километров в час.

Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте. Много машин скопилось на въезде, а скорость потока там снизилась до 20 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.