"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

В этом году отремонтируют Павелецкую и Новоданиловскую набережные. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. При этом движение транспорта по набережным ограничиваться не будет.

В ЦОДД рассказали, что загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. На Волоколамском шоссе в среднем ряду на выезде из Тушинского тоннеля сформировался 3-километровый затор в сторону центра.

На Рязанском проспекте движению в направлении центра мешает столкновение в среднем ряду в районе станции метро "Нижегородская". Поток уплотнился от улицы Вострухина и едет со скоростью 10 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



