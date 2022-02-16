Плотный поток сформировался на ТТК

16 февраля вечером в столице ожидаются 8-балльные заторы. Об этом предупредили в Дептрансе.

Специалист из ЦОДД рассказал, что загруженность дорог в столице держится на уровне 5 баллов. Общая протяженность заторов в городе – 182 километра. Сложно проехать в сторону ТТК по Липецкой улице. Там после пересечения МКАД в районе Загорьевской улицы левый ряд занимает неисправный автомобиль. Сотрудники ДПС находятся на месте происшествия.

Затруднено движение в сторону ТТК по Звенигородскому шоссе. Плотный затор образовался от Живописного моста до ТТК. Перед съездом на Третье транспортное кольцо, правый ряд занимает неисправный автомобиль. Движение в сторону центра ограничено до двух полос.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.